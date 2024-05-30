Manisa Valisi Enver Ünlü, Veteriner Hekimler Odası ve Eczacılar Odası\'na ziyarette bulundu

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Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Veteriner Hekimler Odası ve Eczacılar Odasına ziyarette bulunarak, faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İlk ziyaretini Manisa Veteriner Hekimler Odasına yapan Vali Enver Ünlü, Başkan Merter Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Başkan Merter, odanın faaliyetleri hakkında Vali Ünlü'ye bilgi verdi. Veteriner hekimlerin halk sağlığının korunmasında ve hayvancılık sektörünün geliştirilmesinde önemli rol üstlendiğini belirten Vali Ünlü, Başkan Merter ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Ünlü daha sonra Manisa Eczacılar Odasını ziyaret ederek, Başkan Uzm. Ecz. Duygu Elmas Mutlu'dan odanın faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Eczacıların sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve halkın sağlığı için büyük bir özveri ile çalıştığını dile getiren Vali Ünlü, çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA