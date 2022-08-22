Görev yerleri değişen kaymakamlar için veda yemeği düzenledi - Son Dakika
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Görev yerleri değişen kaymakamlar için veda yemeği düzenledi

22.08.2022 12:54
Görev yerleri değişen kaymakamlar için veda yemeği düzenledi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev yerleri değişen Kaymakamlar için veda yemeği düzenledi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev yerleri değişen Kaymakamlar için veda yemeği düzenledi.

Manisa'da iki yılı aşkın süredir görev yaptığını ve bu sürede ilk defa beş kaymakamın başka görev yerlerine uğurladıklarını ifade eden Vali Karadeniz, "Kaymakamlarımızın gayretli ve fedakarca çalışmaları her zaman için memnuniyet verici durumdadır. Ben inanıyorum ki bugün tayinle başka yerlere gidecek olan kaymakam arkadaşlarımız aynı başarılarını orada da sürdüreceklerdir. Alaşehir, Selendi, Köprübaşı Turgutlu ve Kula Kaymakamlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Beş yıldır Manisa'da görev yaptığını ifade eden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Benim meslekte 23. yılım, burası 8. görev yerim olacak. Görev yaptığım sürece Alaşehir ilçemize olabildiğince değer katmaya, Alaşehirlinin devlete olan inancını, güvencini sizlerin önderliğinde sağlamlaştırmaya gayret ettik. Sayın Valimize bizlere olan güveninden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Turgutlu'da 3 yıldır görev yaptığını ifade eden Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz da, "Sayın Valimizin desteğini çalışmalarımızda maddi ve manevi hissettik, bundan dolayı teşekkür ediyorum. Pandemi süreci gibi zor bir dönemde görev yaptık, bu zorluklara rağmen meslektaşlarımız ile uyum içerisinde çalıştık. Manisa'dan iyi hatıralar ile ayrılıyorum, ben başta Sayın Valimiz olmak üzere, bu uyumlu çalışmalarımız nedeniyle tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Dört yıldır Kula ilçesinde görev yaptığını söyleyen Kula Kaymakamı Kemal Duru "Sayın Valimizin himayesinde rahatlıkla çalıştık. Manisa'da çok güzel şeyler yaşadık, kurumlar arasındaki dostlukla, iş birliği ile güzel günlerimiz, güzel hizmetlerimiz oldu" diye konuştu.

Selendi ilçesinin ilk tayin yeri olduğunu belirten, Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, "2020 yılının Eylül ayından bu yana, 2 yıl boyunca Sayın Valimizin himayelerinde güzel görev yaptık. Zor bir zamanda atandık, bu süre zarfında bizlere verdiğiniz destekleriniz ve güveninizden dolayı teşekkür ediyorum. Bize destek veren tüm meslektaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.

Köprübaşı'nda 14 ay gibi bir süredir görev yaptığını ifade eden Köprübaşı Kaymakamı Ramazan Taşkın ise Manisa'da görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görev yaptığı süre içerisinde destekleri nedeniyle Vali Karadeniz'e teşekkür eden Köprübaşı Kaymakamı Taşkın, "Bize destek veren tüm meslektaşlarıma da teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Düzenlenen yemeğe Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra, Merkez Valisi Abdulkadir Yazıcı, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Zafer Tombul, Büyükşehir Belediye Başkan V. Mehmet Palabıyık, Vali Yardımcıları Ahmet Yılmaz, Mevlüt Özmen, kaymakamlar ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy katıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Köprübaşı, Karadeniz, Manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Görev yerleri değişen kaymakamlar için veda yemeği düzenledi - Son Dakika

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