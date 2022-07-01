Manisalı polis yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Manisalı polis yaşam mücadelesini kaybetti

01.07.2022 18:35
Manisalı polis yaşam mücadelesini kaybetti

İzmir'in Tire ilçesinde 26 Haziran tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Turan Arıkan, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti.

İzmir'in Tire ilçesinde 26 Haziran tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Turan Arıkan, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Arıkan, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Tire ilçesinde 26 Haziran tarihinde meydana gelen kazada, Ege Efe D.'nin kullandığı elektrikli bisiklet ile polis memuru Turan Arıkan'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan evli ve 2 çocuk babası polis memuru Arıkan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra helikopter ambulansla Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arıkan, 6 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Memleketi Salihli'de toprağa verildi

Arıkan'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Salihli Hamidiye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç mezarlığına defnedildi. İlçe Müftüsü Adem Karakelebek'in kıldırdığı cenaze namazına Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Tire Emniyet Müdürü Özgür Dinç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan ile ailesi ve meslektaşları katıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Tire, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisalı polis yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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