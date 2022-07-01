Tire ilçesinde 26 Haziran tarihinde meydana gelen kazada, Ege Efe D.'nin kullandığı elektrikli bisiklet ile polis memuru Turan Arıkan'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan evli ve 2 çocuk babası polis memuru Arıkan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra helikopter ambulansla Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arıkan, 6 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Tire, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Manisalı polis yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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