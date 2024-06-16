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Manisalılar kurban vazifelerini yerine getirdi

Manisa'da kurban kesim yerlerinde vatandaşlar kurbanlık hayvanlarını kesti

MANİSA - Manisalılar bayram namazının ardından kurban vazifelerini yerine getirmek için kentin farklı noktalarında belirlenen kurban kesim alanlarına akın etti.

Manisa'da bayram namazının ardından Kurban Bayramı coşkusu yaşanmaya başladı. Namaz çıkışı kentin farklı noktalarında belirlenen kurban kesim alanlarına adeta akın eden vatandaşlar sırayla kurbanlık hayvanlarını kestirerek pay etti. Kurban kesim alanlarında genelde küçükbaş hayvanların çoğunlukta olduğu görülürken, büyükbaş hayvan hissesine giren vatandaşlar ise ya kendi bahçelerinde ya da çiftliklerde kurban kesimlerini gerçekleştirdi. Kurbanlarını kesen vatandaşlar ise birlik-beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak kurbanın paylaşmak olduğunu belirtti.