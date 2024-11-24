Mansur Yavaş, Germencik İnciri'ne Tam Not Verdi - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Germencik İnciri'ne Tam Not Verdi

Mansur Yavaş, Germencik İnciri\'ne Tam Not Verdi

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Germencik İnciri'ni tattırdı. Yavaş, İnciri tam not vererek Zencirci'ye teşekkür etti.

24.11.2024 17:07  Güncelleme: 17:09
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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin hediye ettiği Germencik İnciri'ni çok seven Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Germencik İnciri'ne tam not verdi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi Olağan 2. Toplantısı'na katıldı. Tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve sürdürülebilirliği konularının ele alındığı toplantının ardından Başkan Zencirci, Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Bir süre sohbet eden Yavaş ve Zencirci önemli konularda istişarelerde bulundu. Görüşme sonrasında Yavaş'a İNYA markalı ürünleri takdim eden Başkan Zencirci Germencik İnciri'ni de tattırdı. Germencik İnciri'ne tam not veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Zencirci'ye teşekkür etti.

Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi Olağan 2. Toplantısı'nın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelen Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci Yavaş'a nezaketi ve iyi dilekleri için teşekkür etti. Zencirci; "Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a Germencik'imizin tarımsal zenginliklerini içeren İNYA markamızın ürünlerini takdim ettik. İncirimizi tattırdık, tam not aldık. İyi dilekleri, güzel sohbeti ve samimiyeti için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mansur Yavaş, Germencik İnciri'ne Tam Not Verdi - Son Dakika

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