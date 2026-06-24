Maraş tarhanasında bereket sezonu başladı - Son Dakika
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Maraş tarhanasında bereket sezonu başladı

Maraş tarhanasında bereket sezonu başladı
24.06.2026 13:57
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Kahramanmaraş'ın asırlık lezzetlerinden Maraş tarhanasında 2026 üretim sezonu başladı. Kent genelinde yıllık yaklaşık 10 bin ton üretimi yapılan tarhana, hem iç piyasaya hem de ihracata sunulurken, üreticiler yeni ürün çeşitleriyle sezona hazırlanıyor.

Kahramanmaraş'ın asırlık lezzetlerinden Maraş tarhanasında 2026 üretim sezonu başladı. Kent genelinde yıllık yaklaşık 10 bin ton üretimi yapılan tarhana, deprem sonrası sağlanan desteklerle yeniden ayağa kalkan üreticilerin katkısıyla hem iç piyasaya hem de ihracata sunuluyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte açık alanlarda geleneksel yöntemlerle hazırlanan Maraş tarhanası, tezgahlardaki yerini almaya başladı. Yoğurt, dövme buğday, kekik ve tuzun özel oranlarda harmanlanmasıyla hazırlanan ürün, kendine özgü aroması, besleyici yapısı ve uzun süre tok tutma özelliğiyle özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

Maraş tarhanasında bereket sezonu başladı

YILLIK TARHANA ÜRETİMİ 10 BİN TONA ULAŞTI

Kahramanmaraş'ta geleneksel yöntemlerle üretilen Maraş tarhanasında yeni sezon başladı. Kentin asırlık lezzetleri arasında yer alan tarhana, hem yöre halkının sofralarında önemli bir yer tutuyor hem de farklı kentlere ve ülkelere gönderilerek Kahramanmaraş'ın gastronomi değerleri arasında öne çıkıyor. Kent genelinde yıllık tarhana üretiminin yaklaşık 10 bin tona ulaştığı belirtilirken, üretilen tarhananın yaklaşık bin tonunun farklı ülkelere ihraç edildiği kaydedildi. Deprem sonrası sağlanan desteklerle üreticilerin yeniden ayağa kalkması, tarhana üretiminin sürdürülebilirliği açısından önemli katkı sağladı. Kahramanmaraş'ın önemli tarhana üreticilerinden Yılmaz Terliksiz, Ahir Dağı eteklerinde sürdürdükleri üretimde bu yıl yeni ürün çeşitlerine de yöneleceklerini belirtti. Terliksiz, fıstıklı tarhana üretimine de başlayacaklarını söyledi.

MARAŞ TARHANASI GELENEKSEL YÖNTEMLERLE HAZIRLANIYOR

Maraş tarhanası, yoğurt, dövme buğday, kekik ve tuzun özel oranlarda harmanlanmasıyla hazırlanıyor. Geleneksel üretim sürecinin ardından ürün önce yaş halde firik olarak tüketiliyor, daha sonra açık alanlarda kurutularak tarhanaya dönüştürülüyor. Kendine özgü aroması, doğal yapısı ve besleyici özellikleriyle bilinen Maraş tarhanası, uzun süre tok tutmasıyla da tercih ediliyor. Yaz aylarında başlayan üretim süreciyle birlikte açık alanlarda serilen tarhanalar kurutulurken, ürün kısa sürede tezgahlardaki yerini alıyor. Çerezlik cips tarhana ve çorbalık tarhana çeşitlerinin yanı sıra firik de tüketiciler tarafından ilgi görüyor. Ürünün tamamen doğal yöntemlerle hazırlanması, Maraş tarhanasına olan talebi her geçen yıl artırıyor.

FISTIKLI TARHANA DA ÜRETİLECEK

Kahramanmaraş'ta üreticiler, geleneksel tarhananın yanı sıra yeni ürün çeşitleriyle de pazardaki ilgiyi artırmayı hedefliyor. Ahir Dağı eteklerinde üretim yapan Yılmaz Terliksiz, bu yıl fıstıklı tarhana üretimine de başlayacaklarını belirterek, ürün çeşitliliğinin artacağını ifade etti. Kent genelinde yaklaşık 105 işletme ve üreticinin tarhana başta olmak üzere çeşitli tarımsal ürünlerin üretimini sürdürdüğü belirtildi. Maraş tarhanası, hem bölge ekonomisine hem de Kahramanmaraş'ın gastronomi turizmine önemli katkı sağlıyor. Asırlık lezzet, iç piyasadaki yoğun talebin yanı sıra ihracatla da dünya sofralarına ulaşıyor. Kahramanmaraş'ın geleneksel üretim kültürünü yansıtan Maraş tarhanası, yeni sezonla birlikte hem üreticilere gelir kapısı olmayı hem de kentin tanıtımına katkı sunmayı sürdürüyor.

Haber: Muhammet Özer

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