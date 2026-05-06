Maraşlar Camii Hatay'da Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maraşlar Camii Hatay'da Açıldı

Maraşlar Camii Hatay\'da Açıldı
06.05.2026 03:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem sonrası inşa edilen 126'ncı cami, Vali Masatlı'nın katılımıyla hizmete açıldı.

HATAY (İHA) – Hatay'da asrın felaketinin ardından inşa edilen 126'ncı cami olan Maraşlar Camii, Vali Mustafa Masatlı'nın katılımıyla hizmete açıldı. Açılışta konuşan Vali Masatlı, depremin ardından inşası tamamlanan 126 camiden 105'inin hayırseverlerin desteğiyle yapıldığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da büyük bir yıkım yaşanmış ve yüzlerce bina zarar görmüştü. Depremler sonrası bölgenin yeniden inşa ve ihya inşa süreci için çalışmalara başlanmıştı. Hatay Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde depremde kullanılmaz hale gelen camilerin yerlerine yenilerinin inşası ve ihtiyaç duyulan mahallelere cami yapımı için harekete geçilmiş ve kısa sürede çalışmalara başlanmıştı. Hatay'da asrın felaketinden bu yana inşa edilen 126'ncı cami Arsuz ilçesi Tülek Mahallesi'ne yapıldı. Maraşlar Camii ismi verilen cami, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve vatandaşların katılımıyla ibadete açıldı.

"Hayırseverlerimizin destekleriyle 126 camimiz ibadete açıldı"

Hatay genelinde deprem sonrası ibadet mekanlarının yeniden inşasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirten Vali Masatlı, "Bugün Arsuz ilçesi Tülek Mahallemizde Maraşlar Camii'nin açılışı için bulunuyoruz. Şehrimizin her tarafında bütün alanlarda ihya, inşa ve imar çalışmaları bir seferberlik ruhuyla vatandaşlarımızın da desteğiyle devam etti. Bugün geldiğimiz noktada şehrimizde 126 yeni caminin inşaatını tamamlayarak hizmete açmış olduk. Bu 126 camimizin 105'i, tamamıyla hayırseverlerimizin desteğiyle yapılmıştır. Diğer taraftan 50 Kur'an kursumuz, 13 gençlik merkezimiz yine vatandaşlarımızın desteğiyle yapıldı ve şu an faal olarak gençlerimize hizmet ediyor. Tabii çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Şu an 31 tane de yeni camimiz var. Yine hayırseverlerin katkılarıyla bunları da inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere; kamu kurum ve kuruluşlarımıza özellikle camilerimiz, kuran kurslarımız ve gençlik merkezlerimiz noktasında bize destek veren Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve katkı sunan, değer katan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maraşlar Camii Hatay'da Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:07:07. #7.13#
SON DAKİKA: Maraşlar Camii Hatay'da Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.