Mardin'de Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Mardin'de Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Mardin\'de Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü Mardin'de törenlerle kutlandı. Vali Tuncay Akkoyun çelenk sundu, öğrencilere madalya ve kupa takdim etti. Etkinliklere protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 104'üncü yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Mardin'de de coşkuyla kutlandı.

Vali Tuncay Akkoyun'un Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından Vali Tuncay Akkoyun'un ev sahipliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında tören gerçekleştirildi. Vali Tuncay Akkoyun, kabul törenine katılan davetlilerin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik etti. Etkinliklerde spor dalında derece yapan öğrencilere Vali Tuncay Akkoyun madalya takıp kupa takdim etti.

Törene, Vali Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer. Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, vali yardımcıları, kaymakamlar, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kabul töreninin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı programı sona erdi.

Kaynak: İHA

Kutlamalar, Mardin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin'de Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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