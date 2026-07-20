Mardin'de Boğulma Olayı

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde piknik yaptığı baraj gölünde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk babası Ramazan Esin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dargeçit ilçesindeki Ilısu Baraj Gölü'ne ailesiyle birlikte piknik yapmak üzere giden 27 yaşındaki 3 çocuk babası Ramazan Esin, serinlemek amacıyla girdiği suda bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Esin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Esin, doktorların tüm tıbbi müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.