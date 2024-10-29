Yerel

Mardin'de ceylan görüntülendi

MARDİN - Mardin'de yıllar sonra ilk defa ceylan görüldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Zınnar Mahallesi kırsalında, uzun yıllardır görülmeyen ceylan, doğa severler ve yerel halk tarafından heyecanla karşılandı. Bölgedeki doğal yaşamın zenginliğini ve çeşitliliğini yeniden gözler önüne seren ceylan halk tarafından büyük bir ilgiyle takip edilirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.