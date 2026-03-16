Mardin'de Daşi Aşireti'nden İftar Dayanışması

16.03.2026 21:23
Daşi aşireti, Kadir Gecesi'nde ihtiyaç sahipleriyle iftar programı düzenledi, dayanışma mesajları verildi.

Mardin'de Daşi aşireti, Kadir Gecesi dolayısıyla Artuklu ilçesinde düzenlenen iftar programında ihtiyaç sahibi aileler ve aşiret mensuplarını bir araya getirdi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda 2 bin kişi aynı sofrada buluşurken, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi. İftar programına katılan kanaat önderi avukat Mahmut Can, her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programıyla hem aşiret mensuplarını hem de ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirdiklerini söyledi. Can, "Her yıl bu iftar programını düzenliyoruz. Aşiret mensuplarımızın yanı sıra dostlarımız ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla aynı sofrada buluşuyoruz. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere nakdi ve ayni yardımlar da ulaştırıyoruz. Amacımız birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek" dedi.

Aşiretin ileri gelenlerinden kanaat önderi Süleyman Çelik de, Daşi aşiretinin uzun yıllardır Kadir Gecesi'nde geleneksel olarak iftar programı düzenlediğini belirtti. Çelik, "Bu iftar programı aşiretimizin geleneksel hale getirdiği bir buluşma. Her yıl ailemiz, aşiret mensuplarımız ve dostlarımız bir araya geliyor. Bu program hem aşiret bağlarını güçlendiriyor hem de insanların birbirleriyle buluşmasına vesile oluyor" diye konuştu.

Programın sadece bir iftar yemeği olmadığını vurgulayan Çelik, ihtiyaç sahibi ailelere yardımların da ulaştırıldığını belirterek, "Sofralarımız da, gönüllerimiz de geniş. İhtiyaç sahibi ailelere her zaman destek olmaya çalışıyoruz. Burada 7'den 70'e herkes bir arada, fakiri zengini herkes aynı sofrada buluşuyor" şeklinde konuştu.

İftar programı yapılan duaların ardından sona erdi. - MARDİN

Kaynak: İHA

