Mardin Valiliği ve Türk Kızılay iş birliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına büyük destek - Son Dakika
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Mardin Valiliği ve Türk Kızılay iş birliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına büyük destek

Mardin Valiliği ve Türk Kızılay iş birliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına büyük destek

Mardin Valiliği ve Türk Kızılay iş birliğinde düzenlenen geleneksel kan bağışı kampanyasına vatandaşlar büyük destek verdi. Kampanya sonucunda hedeflenen bin 47 ünite kan bağışı hedefi aşılarak bin 80 ünite kan bağışında bulunuldu. Vali Tuncay Akkoyun, Mardinlilere teşekkür etti ve kan bağışının önemine vurgu yaptı.

28.05.2024 09:39
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Mardin Valiliği ve Türk Kızılay iş birliğinde "Birbirimize Candan Bağlıyız Mardin" sloganıyla düzenlenen geleneksel kan bağışı kampanyasına vatandaşlar büyük destek verdi.

Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda kurulan kan bağışı stantlarına gelen Mardinliler, kan bağışı seferberliğine katılarak kan bağışında bulundu. Mardin Valiliği, Kaymakamlıklar, Sivil Toplum Kuruluşları ve ilde bulunan tüm Kamu, Kurum ve Kuruluşların yanında gönüllü kan bağışçılarının da destekleriyle hedeflenen bin 47 ünite kan bağışı hedefi aşılarak bin 80 ünite kan bağışında bulunuldu.

Kampanyanın sona ermesi ile birlikte Vali Tuncay Akkoyun Mardinlilere teşekkür etti.

Kendisi de 16'ıncı kan bağışında bulunarak kampanyaya destek olan Vali Akkoyun, Kızılay'ın kan stokunu sürekli yüksek tutarak vatandaşların ihtiyaç duydukları anda hiçbir sorun yaşamadan kana ulaşmasını sağlamanın önemine değindi.

Kan bağışının bir vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatan Vali Akkoyun, "Mardin Valiliğimiz ve Türk Kızılay iş birliğinde "Birbirimize Candan Bağlıyız Mardin" sloganıyla düzenlediğimiz Geleneksel Kan Bağışı Kampanyasında; hedeflediğimiz bin 47 ünite kan hedefi aşılarak bin 80 ünite kan bağışında bulunulmuştur. İlgi ve fedakarlıklarından dolayı kıymetli Mardinli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Mardin Valiliği, Kızılay, Mardin, İnsan Hakları, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin Valiliği ve Türk Kızılay iş birliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına büyük destek - Son Dakika

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