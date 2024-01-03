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Mardin'de Hayırsever Vatandaş 2 Bin Pizza Dağıttı - Son Dakika
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Mardin'de Hayırsever Vatandaş 2 Bin Pizza Dağıttı

Mardin'de bir öğretmenin çocuklara pizza almak için para dolu kumbara fotoğrafı paylaşması üzerine hayırsever vatandaş, aldığı desteklerle 3 ayda 2 bin pizzayı köydeki çocuklara dağıttı. Hayırsever esnaf Orhan Yıldız, öğretmenle iletişime geçip, Milli Eğitim Müdürlüğünden izin aldıktan sonra harekete geçti. Yıldız, projeye katkıda bulunan diğer iş insanlarına ve Milli Eğitim Müdürüne teşekkür etti.

Mardin\'de Hayırsever Vatandaş 2 Bin Pizza Dağıttı
03.01.2024 - 13:02,
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Mardin'de bir öğretmenin çocuklara pizza alınması için para dolu kumbara fotoğrafı paylaşması üzerine hayırsever vatandaş, aldığı desteklerle 3 ayda 2 bin pizzayı köydeki çocuklara dağıttı.

Bir köy öğretmeninin çocukların pizza için topladıkları para dolu kumbarayı paylaşması üzerine harekete geçen hayırsever esnaf Orhan Yıldız, öğretmenle iletişime geçip, Milli Eğitim Müdürlüğünden de izinleri aldıktan sonra harekete geçti.

Okullar, öğrenciler ve milli eğitim camiasının içinde olduğunu belirten Yıldız, "Bir öğretmenimiz çocuklar kumbaraya para atarken bize bir fotoğraf attı. Çok yakında pizza yiyecekler notu ile birlikte. Öğretmenimizi hemen aradım. Okul bilgilerini istedik. Milli Eğitim Müdürlüğünden de izinlerimizi istedik. Oradaki çocuklara pizza götürdük. Daha sonra bu projeyi başlattık. Milli Eğitim Müdürümüz ve diğer iş insanları da katkılarda bulundular, teşekkür ederim" dedi.

"20 ile başladık şu ana kadar 2 bin pizza dağıttık" diyen Yıldız, "Köyde bulunan çocuk sayısına göre değişti. En az 20 en çok 250 pizza dağıttık. Çocukların mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Tarif edilemez bir mutluluk yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Orhan Yıldız, Mardin, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin'de Hayırsever Vatandaş 2 Bin Pizza Dağıttı - Son Dakika


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