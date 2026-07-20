Mardin'de Kaza: 2 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 DZ 2081 plakalı otomobil ile 34 BBJ 58 plakalı hafif ticari araç Midyat-Nusaybin kara yolunun kırsal Sivrice Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, kazada yaralanan 8 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan 2 yaşındaki Yakup Şen, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralı 7 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.