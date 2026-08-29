Mardin\'de Korkunç Cinayet: Çift Evlerinde Bulundu

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kötek Mahallesi'nde Cihan Çoğala ve eşi Metin Çoğala evlerinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kötek Mahallesi'nde meydana geldi. Mardin merkez Kötek Mahallesinde henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı karı-koca evde silahla vurulmuş halde bulundu.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, Cihan Çoğala ve Metin Çoğala'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı bölgede çalışma gerçekleştirdi. Çiftin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın kesin nedeni ve detaylarının netleştirilmesi amacıyla başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.