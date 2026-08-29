Mardin'de Korkunç Cinayet: Çift Evlerinde Bulundu - Son Dakika
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Mardin'de Korkunç Cinayet: Çift Evlerinde Bulundu

Mardin\'de Korkunç Cinayet: Çift Evlerinde Bulundu
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Kötek Mahallesi'nde Cihan ve Metin Çoğala, evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kötek Mahallesi'nde Cihan Çoğala ve eşi Metin Çoğala evlerinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kötek Mahallesi'nde meydana geldi. Mardin merkez Kötek Mahallesinde henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı karı-koca evde silahla vurulmuş halde bulundu.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, Cihan Çoğala ve Metin Çoğala'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı bölgede çalışma gerçekleştirdi. Çiftin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın kesin nedeni ve detaylarının netleştirilmesi amacıyla başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mardin'de Korkunç Cinayet: Çift Evlerinde Bulundu - Son Dakika

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