Mardin'de Narkotik Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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Mardin'de Narkotik Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

13.06.2026 11:18
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Mardin Artuklu'da yapılan operasyonda 2.950 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN)- Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 2 kilo 950 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Artuklu ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan aramalarda 2 kilo 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, toplum sağlığını ve gençlerin geleceğini tehdit eden suç unsurlarına karşı çalışmaların kesintisiz devam edeceğini belirtti.

Yetkililer ayrıca, vatandaşların güvenliği ve huzuru için narkotik suçlarla mücadelenin 7/24 esasına göre sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Artuklu, Mardin, Yaşam, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin'de Narkotik Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

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