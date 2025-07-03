Mardin\'de şehit yakınları ve gaziler için anlamlı açılış

Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği Mardin Şubesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış programına Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başta olmak üzere Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Genel Başkan Yardımcısı Reşat Dalda, Mardin Şube Başkanı İbrahim Arı, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri katıldı.

Vali Akkoyun, yaptığı konuşmada sadece bir dernek binasının açılışını değil, aynı zamanda şehitlerin hatırasını yaşatacak, kahraman gazilerin birlik ve dayanışmasını güçlendirecek, onların toplumsal hayata daha aktif katılımını destekleyecek önemli bir merkezi kazandırdıklarını söyledi.

Kurdele kesimi ve yapılan duaların ardından dernek şubesi resmen hizmete açıldı. Açılış töreni, çekilen hatıra fotoğrafları ve şube binasının gezilmesiyle sona erdi. - MARDİN