Haber: Gülten AKGÜL
(MARDİN) – Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Kırsal Yolbaşı mahallesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, güvenlik güçleri ve çok sayıda sağlık görevlisi sevk edildi.
Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastane götürüldü.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Son Dakika › Yerel › Mardin'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika
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