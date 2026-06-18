Mardin'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) – Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kırsal Yolbaşı mahallesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, güvenlik güçleri ve çok sayıda sağlık görevlisi sevk edildi.

Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastane götürüldü.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.