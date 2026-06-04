Mardin'de Silahlı Saldırı: Deniz Kaplan Hayatını Kaybetti

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir parkta uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Deniz Kaplan (45), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde bir parkta silahlı saldırıya uğrayan Deniz Kaplan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaplan'ın cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alındı.