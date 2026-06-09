Mardin'de Süryani Cemaatine Ait İki Cenaze Töreni

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'de yaşamlarını yitiren Süryani cemaati üyelerinden İsa Ergin Midyat Mor Abrohom Manastırı'nda, Şemme Şahin ise Mardin Mort İşmuni Kilisesi'nde düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi.

Mardin'de hayatını kaybeden Midyat'ın tanınan gümüş telkari ustalarından Süryani cemaati üyesi İsa Ergin, düzenlenen dini törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ergin'in cenaze töreni, Mor Hobil ve Mor Abrohom Manastırı'nda gerçekleştirildi. Ailesi, yakınları ve cemaat üyelerinin katıldığı törenin ardından Ergin, manastır bünyesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

ŞEMME ŞAHİN MORT İŞMUNİ KİLİSESİ'NDEN UĞURLANDI

Hayatını kaybeden bir diğer cemaat üyesi Şemme Şahin için ise Mardin Mort İşmuni Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şahin'in cenazesi, kilisede okunan duaların ardından dualarla ebediyete uğurlandı.

Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakfı Yönetim Kurulu, vefat eden her iki cemaat mensubu için ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. İsa Ergin ve Şemme Şahin'in taziyelerinin, Midyat Mor Barsavmo Kilisesi'nde kabul edileceği bildirildi.