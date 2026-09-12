Mardin\'de TEKNOFEST İKA yarışmasına 410 genç katıldı

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - TEKNOFEST İnsansız Kara Araçları Yarışması, Mardin'de 30 finalist takım ve 410 gencin katılımıyla gerçekleştirildi. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Bir dönem terörle mücadele toplantısına geldiğimiz bu coğrafyaya bugün gençlerimizin teknoloji yarışmasına gelmiş olmaktan büyük onur duyuyorum" dedi.

TEKNOFEST İnsansız Kara Araçları Yarışması, Mardin'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe, 30 finalist takım ve 410 genç katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yarışmanın açılış törenine; Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Ocak, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar, T3 Vakfı Mardin Sorumlusu Emine Eryağma, ASELSAN Proje Yöneticisi Muhammet Hakan Horzum ve çok sayıda davetli katıldı.

"TERÖRLE MÜCADELE EDİLEN TEPELERDE, TEKNOLOJİ KONUŞULUYOR"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol törende yaptığı konuşmada, TEKNOFEST enerjisinin Türkiye'nin dört bir yanına yayıldığını belirterek, bölgenin yaşadığı değişime dikkati çekti. Akyol, şunları söyledi:

"Bugün Mardin'in, Güneydoğu'nun ve TEKNOFEST kuşağının enerjisi bize güç veriyor. Bir dönem ben de dahil olmak üzere güvenlik güçlerimizin gece gündüz terörle mücadele ettiği, her tepesinin ve her noktasının hesabını yaparak gelip gittiğimiz bu coğrafyaya; bugün terörle mücadele toplantısına değil, gençlerimizin teknoloji yarışmasına gelmiş olmaktan büyük onur duyuyorum. Bu TEKNOFEST tablosu; devletimizin kararlılığı, güvenlik güçlerimizin fedakarlığı, milletimizin birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başarısıdır. Bu coğrafya yüzyıllarca önce El Cezeri gibi nice mühendisler yetiştirmiştir. Bugün o bilim adamlarının torunlarının geleceğin robotlarını yaptığını, uydularını tasarladığını, yapay zeka kodlarını geliştirdiğini görmek büyük bir gurur kaynağıdır."

"TEKNOFEST'İN AMACI, GENÇLERE 'SEN YAPARSIN, TÜRKİYE KAZANIR' ÖZGÜVENİNİ KAZANDIRMAK"

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun da Mardin'in tarihine ve bilimsel geçmişine vurgu yaptı. Vali Akkoyun konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Mardin yalnızca taşın ve tarihin değil; aynı zamanda ilmin, irfanın, hikmetin ve üretmenin şehridir. Kasımiye, Zinciriye ve Hatuniye medreseleriyle asırlarca ilme öncülük eden bu tarihi şehir, bugün gençlerimizin yüksek teknoloji ürünlerine, otonom sistemlerine ve insansız araçlarına ev sahipliği yapmaktadır. Bundan asırlar önce bu topraklarda mekanik sistemler geliştiren El Cezeri'nin mirası, bugün gençlerimizin ellerinde yapay zekaya ve ileri mühendislik uygulamalarına dönüşmüştür. 9-12 Eylül tarihleri arasında 30 finalist takımımız ve 410 gencimiz kendi insansız kara araçlarını ortaya koyarak bu ruhu yaşatmıştır. TEKNOFEST'in asıl amacı da gençlerimize 'Sen yaparsın, Türkiye başarır' özgüvenini kazandırmaktır."

"PES ETMEK YOK"

Açılış konuşmalarının gençler, kendi geliştirdikleri insansız kara araçlarını (İKA) tanıttı.

Gazi Üniversitesi Tekno-Mer Karamuhafız takımı üyeleri, yarışmada yaşadıkları şanssızlığa rağmen pes etmediklerini vurgulayarak, "Aracımız hem manuel hem otonom ilerleyebiliyor. Maalesef fren arızası nedeniyle elendik ancak elimizdeki her türlü malzemeyi diğer takımlarla paylaşarak onlara destek olduk. Asıl hedefimiz, askeri alanda otonom bir şekilde görevini başarıyla tamamlayıp üsse dönebilen mekanizmalar üretmek. İnşallah seneye daha güçlü döneceğiz" dedi.

Yarışmada başarıya imza atarak ödül alan Konya Teknik Üniversitesi Rugged Rover takımı üyelerinden Kerem Küçük Sarıoğlan ise projelerini yarışmanın ötesine taşımak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Amacımız sadece şartnameye uygun bir araç tasarlamak değildi, bu aracı ticarileştirmek istiyoruz. Gelecekte aracımıza hava savunma sistemi ekleyerek daha zırhlı ve güçlü bir askeri araç tasarlamayı hedefliyoruz. Gerekirse bu teknolojiyi tarım sektörüne de entegre edebiliriz. Öğrenmeye açığız ve üstünde çalışmaya devam edeceğiz."