Mardin'de Yılan Doğaya Salındı

Mardin'de yakalanan yılan doğaya salındı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan doğaya salındı.

Olay, Yalım Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir siteye yılan girdi. Yılanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yakalanan yılan doğaya salındı.