Mardin'deki yangında hayatını kaybedenlerin yanında yaralı hayvanlara umut olan 'Hayat Tamircisi'

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Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ ile Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Köksalan ve Yazçiçeği mahallelerinde çıkan yangında 15 vatandaş hayatını kaybederken, yüzlerce hayvan telef oldu. Yangında yaralanan hayvanlara umut olan "Hayat Tamircisi" olarak tanınan Hasan Kızıl, yangın bölgesine gelip yaralı hayvanlara umut olmaya başladı.

Yangının ardından bölgeye geçen "Hayat Tamircisi" olarak bilinen Hasan Kızıl, çalışmalarına başlayarak yaralı hayvanların tedavisi ve bakımı için büyük çaba sarf ediyor. Kızıl, yangında zarar gören hayvanlar için gerekli tedavi malzemeleri ve yardımların temin edilmesi konusunda da önemli katkılar sağladı. - MARDİN