Mardin haberi! Mardin Valisi Demirtaş: "Uyuşturucunun kökünü kazıyacağız" - Son Dakika
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Mardin haberi! Mardin Valisi Demirtaş: "Uyuşturucunun kökünü kazıyacağız"

13.10.2022 13:09

Mardin haberine göre Mardin Valisi Demirtaş: "Uyuşturucunun kökünü kazıyacağız" Mardin'de bağımlılıkla mücadele çerçevesinde, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu...

Mardin Valisi Demirtaş: "Uyuşturucunun kökünü kazıyacağız"

MARDİN - Mardin'de bağımlılıkla mücadele çerçevesinde, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın, başkanlığında yapılan "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı salonunda düzenlendi.

Toplantıda ilgili kurumlar tarafından zararlı alışkanlıklarla mücadele ve toplumu bilinçlendirme konusundaki faaliyetler hakkında bilgilendirme sunumlarıyla başladı.

Vali Mahmut Demirtaş, toplantıda yaptığı konuşmasında; bağımlıkla mücadele konusunda herkesin çok duyarlı hareket etmesi gerektiğini ve sadece güvenlik güçlerinin değil ailelerin de buna dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Mardin'de uyuşturucu madde kullanım oranın diğer illere göre az olduğunu vurgulayan Demirtaş, bağımlıkla mücadelede bilinçlendirilmenin önemine değinerek, uyuşturucunun sınır ötesi bir olay olduğunu kaydetti.

Uyuşturucunun kökünü kazınmasında kararlı olduklarını, uyuşturucu kullanılan metruk bina bırakmamayı hedeflediklerini dile getiren Demirtaş, "Göreve geldiğimiz günden beri metruk binalarla ilgili bir çalışmamız var. Metruk binalarla ilgili kaymakam arkadaşlarımızla ayda bir mutlaka toplantı yapıyoruz. Yarısını yıktık, inşallah yakın zamanda tamamını yıkmayı düşünüyoruz. Bizim için zaman alacak yer sit alanı dediğimiz eski Mardin. Orada ciddi anlamda işimiz var. Hep birlikte el ele vereceğiz, bunun kökünü kazıyana kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

"Burada vatandaşlarımıza çok şey düşüyor" diyen Vali Demirtaş, "Bu işi sadece polise ve jandarmaya bırakarak bizim bu problemin üstesinden gelmemiz mümkün değil. Vatandaşlarımızın da en az bir polis ve jandarma kadar duyarlı olması lazım. Bugün dünyada terör örgütlerinin gelir kaynaklarının en önemlisi uyuşturucudan elde ettikleri gelir. Kullanılan uyuşturucun terör örgütüne gittiğinin bilinmesi lazım. Bu işin üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum. Bugün dünyada terör örgütlerinin gelir kaynaklarının en önemlisi uyuşturucudan elde ettikleri gelir. Kullanılan uyuşturucun terör örgütüne gittiğinin bilinmesi lazım. Hep birlikte bu işin mücadelesini vereceğiz. Burada sadece uyuşturucundan bahsetmemek lazım. Bağımlılığın türleri çok fazla. Teknolojik bağımlılığın çocuklarımızda giderek arttığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

Uyuşturucu madde, alkol ve tütün bağımlılığı ile ilgili değil, kumar ve teknolojik bağımlılıkla ilgili de çalışmalar yapıldığını belirten İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ise dijitalleşmenin artmasıyla birlikte çocuk psikiyatrisine başvuruların arttığına dikkat çekti.

Toplantıya; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu Vali Yardımcısı Ozan Bozçalı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kurul üyeleri katıldı.

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Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Mardin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin haberi! Mardin Valisi Demirtaş: 'Uyuşturucunun kökünü kazıyacağız' - Son Dakika

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