Mardin\'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasındaki husumet barış yemeği ile sona erdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında bir süredir devam eden husumet barış yemeğinin ardından sona erdi.

Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında yaşanan husumet, yapılan görüşmeler ve sağduyulu girişimlerin ardından sona erdi. Bölgenin kanaat önderleri, aile büyükleri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen barış buluşmasında taraflar bir araya gelerek geçmişte yaşanan kırgınlıkları geride bıraktı. Barış sürecine Diyarbakır'dan katılan iş insanı ve kanaat önderi Mustafa Çubuk da iki aile arasında kardeşliğin yeniden tesis edilmesi için yürütülen girişimlere destek verdi. Barış buluşmasının en anlamlı anlarından biri, tarafların Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barış iradelerini ortaya koyması oldu. Aile fertleri ve davetlilerin huzurunda gerçekleştirilen sembolik buluşmanın ardından taraflar birbirleriyle tokalaşarak ve kucaklaşarak barışı pekiştirdi. Buluşmaya katılan davetliler, sağlanan uzlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, barışa katkı sunan kanaat önderlerine ve aile büyüklerine teşekkür etti.

"Yeter ki barış olsun, biz nerede olursa olsun gideriz"

Barış programında konuşan Mustafa Çubuk, insanların arasındaki kırgınlıkların sona erdirilmesi için yıllardır çaba gösterdiklerini söyledi. Çubuk, şunları kaydetti:

"Biz yıllardır Diyarbakır ve çevresinde aileler arasında yaşanan kırgınlıkların ve husumetlerin sona ermesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Buradaki barış sürecine de değerli büyüğümüz Hacı Ekrem Yücedağ'ın daveti üzerine dahil olduk. Mendan aşiretine mensubuz ancak söz konusu barış olduğunda bizim için hiçbir ayrımın önemi yoktur. Kim olursa olsun, nerede olursa olsun, insanların yeniden aynı sofraya oturmasına ve kardeşçe yaşamalarına vesile olabiliyorsak orada bulunuruz. Bizim tek arzumuz husumetlerin sona ermesi, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin güçlenmesidir. Yeter ki barış olsun, biz barışın olduğu her yerde olmaya hazırız."

"Kan, kanla temizlenmez"

Husumetlerin zamanında sona erdirilmemesi halinde daha büyük sorunlara dönüşebildiğini belirten Çubuk, bölgedeki kanaat önderlerinin bu noktada önemli sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Çubuk, şöyle devam etti:

"Bu tür barışlar sağlanmadığı zaman meseleler gittikçe büyüyor. Bir kırgınlık başka bir kırgınlığa dönüşüyor. Kanı kanla temizlemek mümkün değil. Biz artık kendimize gelelim. Bölgemize güzel bir barış ortamı geldi. Bundan sonra da barışı sağlayalım, kardeş olalım, birlik ve beraberlik içerisinde yaşayalım."

Çubuk, toplumun genç nesillere huzurlu ve güvenli bir gelecek bırakması gerektiğini belirterek, aileler arasındaki sorunların konuşarak, aile büyüklerinin ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle çözülmesi gerektiğini ifade etti. Çubuk, barışın sağlanmasında emeği geçen Hacı Ekrem Yücedağ ile Bilo Muhtar'a teşekkür ederek, "Gece gündüz bu tür barışlar için çalışan değerli insanların kıymetini bilmek gerekiyor. Çünkü bu insanlar bir kırgınlığın büyümesini, yeni acıların ortaya çıkmasını engelliyor" dedi.

"Barış sofrasında buluştular"

Barışın sağlanmasının ardından program, kurulan kardeşlik sofrasıyla devam etti. İki aileye mensup kişiler, kanaat önderleri, aile büyükleri ve davetliler aynı sofrada bir araya gelerek yemek yedi. Uzun süredir devam eden kırgınlığın ardından tarafların aynı sofrada buluşması, barışın en güçlü sembollerinden biri oldu.

Program, dualar, karşılıklı iyi dilekler ve barış yemeğinin ardından sona erdi.