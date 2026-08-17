Mardinli gençler Ordu’yu her yönüyle tanıyıp, fındık tarımını öğreniyor - Son Dakika
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Mardinli gençler Ordu’yu her yönüyle tanıyıp, fındık tarımını öğreniyor

Mardinli gençler Ordu’yu her yönüyle tanıyıp, fındık tarımını öğreniyor
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Mardin'den Ordu'ya gelen yaklaşık 25 genç, 'Mardin-Ordu Kültür Köprüsü Yaz Deneyim Programı' kapsamında fındık hasadı ve tarım tekniklerini öğreniyor; ayrıca kentin tarihi ve turistik yerlerini gezerek kültür etkinliklerine katılıyor. Programda gençlere günlük 1375 TL cep harçlığı veriliyor.

'Mardin- Ordu Kültür Köprüsü Yaz Deneyim Programı' kapsamında Ordu'ya gelen gençler, şehri tüm yönleri ile tanıma fırsatı buluyor. Haftanın 3 günü fındık tarımının detaylarını öğrenen gençler, geri kalan zamanlarında ise ilin tarihi, turistik yerlerini gezerek kültür etkinliklerine katılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR iş birliğiyle "Mardin-Ordu Kültür Köprüsü Yaz Deneyim Programı" hayata geçirildi. Program çerçevesinde, Mardin'den gelen yaklaşık 25 genç, yaklaşık 25 gün süreyle Ordu'da misafir ediliyor. Program ile gençler hem çalışma hayatına ilişkin deneyim kazanıyor hem de Ordu'nun tarımsal, kültürel ve turistik değerlerini yakından tanımaları amacıyla hazırlanan program kapsamında, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait fındık bahçelerinde çeşitli tarımsal faaliyetler gerçekleştiriyor. Gençlere fındık hasadı, fındık tarımıyla ilgili temel bilgiler, dikey fileleme teknikleri ve tarımsal üretimin farklı aşamaları konusunda uygulamalı deneyim çalışmaları düzenleniyor.

Bu süreçte gençlere İŞKUR tarafından günlük bin 375 TL cep harçlığı ödenmesinin yanı sıra iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel sağlık sigortası da yine İŞKUR tarafından karşılanıyor. Program ayrıca gençlerin çalışma hayatıyla tanışmalarının yanı sıra farklı bir ilin kültürünü, üretim biçimini ve sosyal yaşamını deneyimlemelerine imkan sağlayan bir kültür ve deneyim köprüsü niteliği taşıyor.

Programın Mardin ile Ordu arasında kalıcı bir kültür köprüsü kurulmasına katkı sağlaması da hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mardinli gençler Ordu’yu her yönüyle tanıyıp, fındık tarımını öğreniyor - Son Dakika

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