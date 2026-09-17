Mardin OSB ve Moskova Ticaret Odası arasında karşılıklı irtibat masaları kuruluyor

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Duyan başkanlığındaki heyet, Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Moskova Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde, iki bölgenin iş dünyasını doğrudan buluşturacak karşılıklı irtibat masalarının kurulması kararlaştırılırken, Rusya'dan Mardin'e tahıl tedariki ve Mardin üzerinden Orta Doğu pazarlarına açılım konuları ele alındı.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Duyan başkanlığındaki Yönetim Kurulu üyeleri ve iş insanları heyeti, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Moskova Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Lidia Lukashenko ve Oda yöneticileriyle Moskova'da bir araya geldi.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi ile Moskova Ticaret ve Sanayi Odası arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, iki bölgenin iş dünyasını doğrudan buluşturacak karşılıklı irtibat masalarının kurulması kararlaştırıldı. Görüşmelerde ayrıca Rus iş insanlarının Mardin üzerinden Orta Doğu pazarlarına erişimi ile Mardinli gıda sanayicilerinin Rusya'dan doğrudan tahıl tedarik etmesine yönelik iş birliği imkanları ele alındı.

Bir dizi porogram ve ziyaretlerde bulunmak üzere Rusya'da bulunan Mardin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Selahattin Duyan ile beraberindeki müteşebbisçiler heyeti Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'i ziyaret etti. Büyükelçi Bilgiç, Türkiye ile Rusya arasında ekonomik ve ticari ilişkiler açısından son yıllarda önemli bir ivme yakalandığını söyledi.

Başkan Duyan ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirten Büyükelçi Tanju Bilgiç, Türkiye ile Rusya arasında çok boyutlu işbirliği bulunduğunu, Türkiye'nin Rusya'da yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırımı bulunduğunu belirtti.

Bölgedeki jeopolitik gelişmelere rağmen Türkiye ile Rusya'nın ilişkilerini sürdürdüğünü aktaran Bilgiç, şunları kaydetti:

"Dünyadaki ekonomik ve jeopolitik durumu değerlendirdiğimizde, küresel üretim merkezlerinin, hızlı bir şekilde batıdan doğuya doğru kaymakta olduğunu görüyoruz. Doğuya kayan bu üretim merkezleri de tabiatıyla ulaştırma güzergahlarının yeniden belirlenmesini gündeme getirecek. Bu çerçevede Rusya bizim açımızdan çok önemli. iki ülke arasındaki karşılıklı iyi ilişkilerin ekonomik yatırımlarla birlikte işbirliği fırsatlarını da beraberinde getirmektedir."

KARŞILIKLI İRTİBAT MASALARI KURULACAK

Mardin OSB Başkanı Selahattin Duyan ile beraberindeki heyet, Moskova Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret ederek, iki şehir arasında kalıcı bir "Ticaret Köprüsü" oluşturulması karara bağlandı. Mardin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Duyan ile Moskova Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Lidia Lukashenko'nun da hazır bulunduğu heyetler arası görüşmelerde; her iki kurum bünyesinde karşılıklı irtibat masalarının kurulması ve Mardin ile Moskova'daki firmaların ticaret, yatırım, ihracat ve iş birliği taleplerinde doğrudan muhatap bulabilmelerinin sağlanması konusunda mutabakata varıldı. İrtibat masaları aracılığıyla iki bölgedeki firmaların eşleştirilmesi, ticari taleplerin karşılıklı olarak iletilmesi ve iş bağlantılarının daha hızlı ve etkin biçimde kurulması hedefleniyor.

RUS İŞ DÜNYASINA MARDİN ÜZERİNDEN ORTA DOĞU AÇILIMI

Görüşmelerin bir diğer önemli gündem maddesini Mardin'in coğrafi konumu ve Orta Doğu pazarlarına erişim potansiyeli oluşturdu. Rus firmalarının Mardin üzerinden Orta Doğu ülkeleriyle ihracat ve ticaret imkanlarını geliştirebilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulurken, Mardin'in üretim altyapısı ve bölgesel ticarette üstlenebileceği rol değerlendirildi.

RUSYA'DAN DOĞRUDAN BUĞDAY VE MISIR TEDARİKİ GÖRÜŞÜLDÜ

Mardin OSB'nin güçlü olduğu gıda ve tarıma dayalı sanayi sektörleri de toplantının öncelikli başlıkları arasında yer aldı. Özellikle un, bulgur, makarna ve diğer gıda ürünleri üreticilerinin ham madde ihtiyacı doğrultusunda, buğday ve mısır başta olmak üzere tahıl ürünlerinin Rusya'daki üreticilerden doğrudan tedarik edilmesi ve Mardin'e ithalat imkanlarının geliştirilmesi konusunda detaylı görüşmeler gerçekleştirildi. Doğrudan üretici bağlantılarının kurulmasıyla Mardinli sanayicilerin alternatif ve sürdürülebilir ham madde tedarik kanallarına erişiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

DUYAN: "MARDİN İLE MOSKOVA ARASINDA KALICI BİR TİCARET KÖPRÜSÜ KURUYORUZ"

Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Duyan, gerçekleştirilen görüşmenin yalnızca bir ziyaret olarak kalmamasını, somut ticari sonuçlara dönüşmesini önemsediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün Moskova'da önemli bir adım attık. Amacımız karşılıklı ziyaretlardan öte, sanayicilerimizin doğrudan ticaret yapabileceği sürdürülebilir bir mekanizma oluşturmaktır. Bu doğrultuda Mardin OSB ile Moskova Ticaret ve Sanayi Odası arasında bir ticaret köprüsü kuruyoruz. Her iki kurumda oluşturulacak irtibat masaları sayesinde firmalarımız doğrudan muhatap bulabilecek ve iş birliği fırsatları daha hızlı somut ticarete dönüşebilecek.

Mardin, güçlü gıda sanayisinin yanı sıra Orta Doğu pazarlarına açılan stratejik konumuyla önemli bir üretim ve ticaret merkezidir. Bir taraftan sanayicilerimizin Rusya'daki üreticilerden buğday ve mısır gibi temel hammaddeleri doğrudan tedarik edebilmesinin imkanlarını geliştirirken, diğer taraftan Rus iş dünyasının Mardin üzerinden Orta Doğu pazarlarına ulaşabileceği yeni ticaret kanallarının oluşturulmasını hedefliyoruz. Mardin'den Moskova'ya, Moskova'dan Orta Doğu'ya uzanan karşılıklı ve sürdürülebilir bir ticaret hattının temellerini atıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz, bugün oluşturduğumuz bu kurumsal zemini firmalarımız arasında gerçek ticarete ve yeni yatırımlara dönüştürmektir."

Gerçekleştirilen görüşmeyle birlikte Mardin OSB ile Moskova Ticaret ve Sanayi Odası arasındaki ilişkilerin; doğrudan ticaret, ham madde tedariki, ihracat, firma eşleştirmeleri ve karşılıklı yatırım fırsatları üzerinden geliştirilmesi yönünde önemli bir adım atıldı. Mardin–Moskova Ticaret Köprüsü'nün önümüzdeki dönemde iki bölgenin iş dünyasını daha sık bir araya getirecek yeni B2B görüşmeleri ve ticaret heyetleriyle güçlendirilmesi hedefleniyor.