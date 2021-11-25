Mardin polisi tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında - Son Dakika

Mardin polisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Uluslararası Mücadele Günü kapsamında tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında olarak Kadın Acil Destek uygulamasının tanıtımını yaptı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı ve Mardian Mall Alışveriş Merkezinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü görevlileri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında broşür dağıtarak Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımını gerçekleştirdi. KADES uygulamasıyla şiddete maruz kalan kadınlar tek tuşla kolluk kuvvetlerine en hızlı şekilde ulaşabilecekler. Şiddete yönelik bilgilendirme yapılarak Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) tanıtımı yapıldı. Şiddete uğrayan kadınlara yönelik verilebilecek hizmetler sağlık, barınma, eğitim, hukuksal, sosyal ve ekonomik destek sağlanması ile ilgili gerekli bilgilendirmeler vatandaşlara yapıldı. - MARDİN