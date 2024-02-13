Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Ömerli ilçesinde incelemelerde bulundu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Ömerli ilçesine bağlı kırsal mahalleleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Ömerli ilçesine bağlı kırsal Yaylatepe Mahallesi'ne gelen Vali Akkoyun, İlçe Kaymakamı Kerem Türker, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, mahalle muhtarı Mehmet Şerif Arslan ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Yaylatepe Mahallesi Taziyeevi'nde vatandaşlarla hasbihal eden Vali Akkoyun, ihtiyaç ve taleplerini görüştü. Semt halı sahasında incelemelerde bulunarak mahallede belirlenen ihtiyaçların bir an önce giderilmesi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.
Yaylatepe Mahallesi'nden sonra Kayaüstü Mahallesi'ni ziyaret eden Akkoyun, muhtar Abdulhamit Emen'den bilgi aldı. Vatandaşları tek tek dinleyerek taleplerini görüşen Vali Akkoyun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde değişen ve gelişen devletimiz, vatandaşlarımızın kurumlardan randevu alamadığı anlayıştan vatandaşın ayağına giden bir anlayışa evrildi. Gönlümüz de kapılarımız da sonuna kadar vatandaşlarımıza açıktır. Hemşehrilerimizin yaşadığı yerde mutlu olması için gece gündüz demeden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Vali Akkoyun, daha sonra kırsal Kayadere Mahallesi'ne ziyarette bulundu. Kayadere Mahallesi Muhtarı İzzettin Güven ve mahalle sakinleri ile hasbihal ederek talep, ihtiyaç ve önerilerini dinleyen Vali Akkoyun; "Birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sahip çıktığınız için hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Vali Akkoyun, her üç mahallede bulunan şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti.
Vali Akkoyun, "Vatanımızın birliği ve beraberliği için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin aileleri devletimize ve bize emanettir. Şehitlerimizin fedakarlıkları ve cesaretleri, milletimizin birlik ve beraberliğini korumak için gösterdikleri en değerli örnektir. Şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi. - MARDİN
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