Üye Girişi
Marketten aldığı tavuk bozuk çıktı, muhatap bulamıyor - Son Dakika

Marketten aldığı tavuk bozuk çıktı, muhatap bulamıyor

11.01.2022 10:14
Marketten aldığı tavuk bozuk çıktı, muhatap bulamıyor

Kırşehir'de evinin yüz metre ilerisinde bulunan marketten aldığı ayıplı malı değiştirmek için değişim için fişiyle markete giden müşteriye yetkililerin davranış şekilleri 'pes' dedirtti.

Kırşehir'de evinin yüz metre ilerisinde bulunan marketten aldığı ayıplı malı değiştirmek için değişim için fişiyle markete giden müşteriye yetkililerin davranış şekilleri 'pes' dedirtti.

Kırşehir'de yaşayan Ramazan Göztak, ikametinin yakınlarında bulunan A 100'den tavuk aldı. Aldığı tavukları evine bıraktıktan kısa bir süre sonra ise eşi telefon ederek alınan 2 tavuktan 1'inin koktuğunu söyledi. Bunun üzerine tavukları aldığı fişleriyle birlikte markete giden Göztak hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştığını anlattı. Göztak, "Akşam saatlerinde marketten gelerek tavukları aldım, dolaba koydum. Eşim beni aradı ve tavuğun birinin koktuğunu söyledi. Aldığım ürünün fişini de teslim etmeme rağmen bana, 'Dolaba koymamışsın, biz nereden bilelim' gibi bahaneler ürettiler" dedi.

"Sorumlu ve yetkili yok"

Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerini çağırarak tutanak da tutturan Göztak, sorumluların sorumsuz davranmasının kendisini yıprattığını açıkladı. Kendisinin market yetkilisi ile görüşmek istediğini aktaran ama görüşme imkanı bulamayan müşteriye market çalışanları sorumlu şube müdürü ile görüşerek 'bildiğini yapsın' diyor demesi üzerine Göztak, "Market çalışanları telefonla Şube Müdürü ile görüştükten sona bana ne biliyorsa onu yapsın söylemi oldu. Ben de ne biliyorsam onu yapacağım. İlk kez sorumsuz insanlarla karşılaşıyorum. Sorumlu ve yetkili yok, karşımda ayıplı malla ilgili yetkili birini bulamıyorum" diye konuştu.

Yaşanan sorumsuzluk karşısında Ramazan Göztak, aldığı tutanak ve ürünlerle birlikte Tarım Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Tüketici Hakları yetkililerine suç duyurusunda bulundu. - KIRŞEHİR

Marketten aldığı tavuk bozuk çıktı, muhatap bulamıyor
Marketten aldığı tavuk bozuk çıktı, muhatap bulamıyor

YORUMLAR
500

Kırşehir, Market, Tavuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marketten aldığı tavuk bozuk çıktı, muhatap bulamıyor - Son Dakika


Kolpaçino kumarhanesine bir baskın daha! 61 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı Kolpaçino kumarhanesine bir baskın daha! 61 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı         
10:16
Dünyanın en gizemli kadınlarından! Kuzey Kore liderinin eşi ponpon kızmış! Dünyanın en gizemli kadınlarından! Kuzey Kore liderinin eşi ponpon kızmış!         
10:11
Estetik yaptırmak isteyenler bir daha düşünün! Fransız askısı yaptırdı, hayatı karardı, artık gülemiyor Estetik yaptırmak isteyenler bir daha düşünün! Fransız askısı yaptırdı, hayatı karardı, artık gülemiyor         
10:03
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
'Kur garantili TL mevduatı'nda değişiklik! Artık şirketler de hesap açabilecek 'Kur garantili TL mevduatı'nda değişiklik! Artık şirketler de hesap açabilecek         
08:06
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş         
21:53
Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler         
21:34
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi? Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi?         
19:12
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26
Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi         
17:12
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler         
13:46

Son Dakika Haberleri
10:02 Estetik yaptırmak isteyenler bir daha düşünün! Fransız askısı yaptırdı, hayatı karardı, artık gülemiyor
09:57 Kazakistan'da yeni başbakan Alihan Smailov oldu!
09:53 Son Dakika! PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'le ilgili fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi
09:52 Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar
09:43 İSKİ duyurdu! İstanbul'un 5 ilçesinde yarın su kesintisi yapılacak
09:36 İzmir'i karıştıran skandalda yeni gelişme! Kantincinin 15 öğrenciyi taciz ettiği ortaya çıktı
09:35 Yargı'nın Ceylin'inin babaannesi hala Mardin'de yaşıyor! İşte Pınar Deniz'in babaannesi
09:31 Müstakbel gelinden akılalmaz hareket! Düğün iptal olmasın diye koronavirüs kapmak için erkeklere sarıldı
09:10 11 Ocak 2021 altın fiyatları! Çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar oldu?
09:08 Son Dakika! Tokayev duyurdu! KGAÖ Barış Gücü askerleri, iki gün sonra Kazakistan'dan çıkmaya başlayacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 10:20:19. #1.12#
SON DAKİKA: Marketten aldığı tavuk bozuk çıktı, muhatap bulamıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement