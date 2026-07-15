Başkan Dinçer'in sosyal medya paylaşımı tartışma konusu oldu - Son Dakika
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Başkan Dinçer'in sosyal medya paylaşımı tartışma konusu oldu

Başkan Dinçer\'in sosyal medya paylaşımı tartışma konusu oldu
15.07.2026 14:41  Güncelleme: 14:47
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Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer, yabani ot temizliği çalışmasını eleştiren bir vatandaşa sosyal medyadan sert ifadelerle yanıt verdi. Paylaşımında 'ödediği vergi 2 bin TL' ve 'dağın tepesindeki evinde sular akıyormuş' diyen Başkan Dinçer'in üslubu tartışma yarattı.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer'in, belediyenin yabani ot temizliği çalışmasını eleştiren bir vatandaşa yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kullandığı ifadeler nedeniyle tartışma konusu oldu.

Başkan Dinçer, paylaşımında belediye ekiplerinin yabani ot temizliği için bölgeye gittiğini, otları biçen ekibin çalışmasını tamamladığını, otların kaldırılması için görevli aracın henüz bölgeye ulaşmadan video çekilerek paylaşım yapıldığını savundu.

Dinçer, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Belediyemize sokağındaki yabani otların büyüdüğü haberini verdikleri için ot temizliği yapılsın diye çalışmaya giden personelin yaptığı işi yarım bıraktığı iddiası ile video çekip paylaşan hanımefendi bahçesini de yıkamış temizlemiş diye anlatıyor. Yıkamasaydınız belediye bahçenizi de temizleseydi aslında. Otları temizleyen ekip temizlik işini yapmış, otları kaldırmaya gelecek araçlı ekip gelmeden video çekip yayınlamak iyi niyet değildir. Evet, herkes kapısının önünü kendi temizleyecek. Haberiniz olsun diyelim. Ama şimdi şöyle bir cümle gelir; 'Ben vergimi ödüyorum, belediye yapsın.' Sorsan ödediği vergi bedeli 2 bin TL'dir. Güler misin, ağlar mısın. Bahçesini de yıkamış Demek dağın tepesindeki evinde sular da akıyormuş."

Paylaşımda yer alan "Sorsan ödediği vergi bedeli 2 bin TL'dir. Güler misin, ağlar mısın" ve "Dağın tepesindeki evinde sular da akıyormuş" ifadeleri sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Paylaşımın ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, belediye başkanının kullandığı üslubu eleştirirken, bazı kullanıcılar ise belediye ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini savunarak Başkan Dinçer'e destek verdi.

Öte yandan paylaşımın altına yapılan bazı yorumlarda, belediyeyi eleştiren vatandaşa yönelik sert ifadelerin kullanılması da dikkat çekti. Başkan Dinçer'in paylaşımı, kamu yöneticilerinin vatandaşlara yönelik kullandığı dil ve eleştirilere yaklaşımı konusunda da tartışmaları beraberinde getirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Dinçer'in sosyal medya paylaşımı tartışma konusu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Dinçer'in sosyal medya paylaşımı tartışma konusu oldu - Son Dakika
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