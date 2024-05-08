Marmara Belediyeler Birliği\'nde yeni başkan seçildi

Yerel

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in de katıldığı Marmara Belediyeler Birliği toplantısında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeni başkan seçildi. Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi ve birlik üyesi İbrahim Mart da 'İklim Krizi ve Çevre Komisyonu'na seçildi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Marmara Belediyeler Birliği'nin 2024 Yılı Olağan 1. Meclis Toplantısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bir otelde yapıldı. Toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de Bursa'daki belediye başkanları ile birlikte katıldı. Toplantıda ayrıca Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi ve Marmara Belediyeler Birliği Meclis üyeleri İbrahim Mart ile Berna Hacer Bilici de yer aldı.

Birlik yönetimi, encümen ve ihtisas komisyonu üyelerinin de belirlendiği toplantıda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Marmara Belediyeler Birliği'nin 2024-2026 dönemi başkanı seçildi.

Yapılan seçimlerde, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi ve birlik üyesi İbrahim Mart da 'İklim Krizi ve Çevre Komisyonu'na seçildi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, toplantı sonunda Başkan Mustafa Bozbey ve komisyon üyeliğine seçilen İbrahim Mart'ı kutladı. Toplantıya katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer başkanlarla da görüşen Şadi Özdemir, yeni dönemde birlik üyesi belediyelerin örnek projelere imza atacağına inandığını söyledi. Özdemir, "Mustafa Bozbey başkanlığında, üye belediyelerle iş birliği içinde örnek projeleri hayata geçireceğiz. Bölgenin her yönüyle ele alınarak hem kentlere hem de kentliye değer katacak çalışmalar için biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi. - BURSA