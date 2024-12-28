Marmaray'da tren raylarına atlayan şahıs hayatını kaybetti

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Marmaray'da tren aylarına atlayan şahıs hayatını kaybetti

İSTANBUL - Marmaray Ayrılıkçeşmesi İstasyonu'nda tren rayların atlayan erkek bir şahıs trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Marmaray Ayrılıkçeşmesi İstasyonu'nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenememiş erkek bir şahıs, tren seyir halinde olduğu esnada raylara atladı. Trenin altında kalan şahıs hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler şahsın cansız bedenini tren raylarından kaldırarak Adli Tıp'a sevk etti. Olay esnasında Marmaray'ın içindeki yolcular, trenden inerek tünelin içinden yürüyerek çıkmak zorunda kalırken öte yandan durakta uzun yolcu kuyrukları oluştu. Ekiplerin incelemesi devam ediyor.