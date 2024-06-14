Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Babalar Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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Yerel

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Babalar Günü'nü Kutladı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, tüm babaların ve baba adaylarının gününü kutlayarak babaların önemini vurguladı.

14.06.2024 17:28
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, tüm babaların ve baba adaylarının gününü kutlayarak "Babalarımız, bizlere hayatın anlamını, zorluklarla başa çıkmayı, güzellikleri paylaşmayı öğreten en değerli varlıklarımızdır" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 16 Haziran Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında babaların fedakarlığın ve karşılıksız sevginin simgesi olduğunu belirten Başkan Ünlü, tüm babaların ve baba adaylarının gününü kutladı. Toplumun temel taşı olan ailenin oluşumunda ve devamında babalara çok önemli görevler düştüğünü ifade eden Başkan Ünlü; "Ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan babalar, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak özveriyle çaba harcamaktadır. Babalarımız; bizlere hayatın anlamını, zorluklarla başa çıkmayı, güzellikleri paylaşmayı öğreten, ailenin koruyucusu ve kollayıcısı olan en değerli varlıklarımızdır. Bu bakımdan, babaların sadece bu özel günde değil her zaman gönüllerinin hoş tutulması, onlara karşı sevgi saygı ve vefa duygusunun bir gereğidir. Babalarımıza layık iyi birer evlat olmak, sevgi ve saygı göstermek, hepimiz için yerine getirilmesi gereken bir vefa borcudur. Bu duygularla başta kıymetli babam olmak üzere tüm babaların, baba adaylarının ve bu duyguyu yüreğinde hisseden herkesin Babalar Günü'nü kutluyor, aramızdan ayrılanları saygı ve rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Babalar Günü'nü Kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Babalar Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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