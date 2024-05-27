Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP\'lileri ağırladı

Yerel

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü seçim sürecinde sahada çalışan Cumhuriyet Halk Partilileri bir kahvaltıda ağırladı. Başkan Ünlü konuşmasında "İktidarı yerelde 20 yıldır bırakmadık, bundan sonra da bırakmamaya kararlıyız" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde CHP için çalışan üyeler, gönüllüler, sandık sorumluları, müşahitler, okul görevlileri, bilişim sorumluları, avukatlar ve eğitmenler kahvaltıda buluştu. Partililere seçim sürecinde verdikleri emekler için teşekkür etmek amacıyla Belediye Başkanı Acar Ünlü tarafından düzenlenen kahvaltıya çok sayıda partili katıldı. Burada bir konuşma yapan Başkan Ünlü; "Zor bir seçim süreci geçirdik ama herkesin desteğiyle kazandık" diyerek başladığı konuşmasında "İnanıyorum ki bundan sonra CHP 'Marmaris'te seçimi kazanabilir miyiz?' kuşkusunu hiç duymayacak. Belediye yönetimi olarak bizler, meclis üyelerimiz ve partimizim tüm neferleri daha güçlü bir yönetim için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İktidarı yerelde 20 yıldır kimselere bırakmadık bundan sonra da kimseye bırakmamaya kararlıyız. İyi ki varsınız hepinizin elinize ayağınıza sağlık" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA