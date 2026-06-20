Başkan Ünlü: "Babalarımız toplumumuzun en önemli yapı taşlarından biridir" - Son Dakika
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Başkan Ünlü: "Babalarımız toplumumuzun en önemli yapı taşlarından biridir"

Başkan Ünlü: "Babalarımız toplumumuzun en önemli yapı taşlarından biridir"
20.06.2026 09:09  Güncelleme: 09:10
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda babaların aile ve toplumdaki önemine vurgu yaparak tüm babaların gününü kutladı.

Babalar Günü'nü kutlayan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü; "Babalarımız toplumumuzun en önemli yapı taşlarından biridir" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Babalar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda tüm babaların ve baba adaylarının gününü kutlayarak, babaların aile ve toplum hayatındaki vazgeçilmez rolüne dikkat çekti. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Babalar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda tüm babaların ve baba adaylarının gününü kutladı. Babaların aile yapısının en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Ünlü, sevgi, emek ve fedakarlıklarıyla çocuklarının hayatına yön veren babaların her türlü takdiri hak ettiğini ifade etti.

Başkan Ünlü mesajında "Babalarımız, hayat yolculuğumuzda bizlere rehberlik eden, deneyimleriyle yol gösteren, sevgileriyle güç veren en kıymetli varlıklarımızdır. Ailelerinin huzuru ve mutluluğu için büyük özverilerle çalışan, her şartta evlatlarının yanında olan babalarımız, toplumumuzun da en önemli yapı taşlarından biridir. Çocuklarına dürüstlüğü, çalışkanlığı, paylaşmayı ve sorumluluk duygusunu aşılayan babalarımızın emeği hiçbir zaman ödenemez. Onlara duyduğumuz sevgi ve saygıyı yalnızca özel günlerde değil, hayatın her anında göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta kıymetli babam olmak üzere tüm babalarımızın, baba adaylarımızın ve kalbinde babalık sevgisini taşıyan herkesin Babalar Günü'nü kutluyor; ebediyete intikal eden babalarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer vedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Ünlü: 'Babalarımız toplumumuzun en önemli yapı taşlarından biridir' - Son Dakika

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