Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Dünya Yaşlılar Günü Mesajı Yayımladı

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında "Toplumumuzun en saygın bireyleri olan yaşlılarımızın sorunlarının çözümünü kolaylaştırmalı, onlara yaşamın ağırlığını hissettirmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 14 Aralık 1990'da oy birliği ile kabul edilen 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü bir mesaj yayınladı. Geçmişte yaşama etkin biçimde katılarak, bugünlere ulaşılmasında önemli rol oynayan büyüklerimizin kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmak ve yardım eli uzatmak hepimizin önceliği olmalıdır diyen Başkan Ünlü mesajını şöyle bitirdi; "Toplumumuzun en saygın bireyleri olan yaşlılarımızın sorunlarının çözümünü kolaylaştırmalı, onlara yaşamın ağırlığını hissettirmemeliyiz. Bu duygularla kıymetli büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, yaşam sevinçlerinin hiç bitmeyeceği sağlıklı bir ömür diliyorum." - MUĞLA