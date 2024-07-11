Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Fen İşleri Müdürlüğü işçileriyle kahvaltıda buluştu

Yerel

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Fen İşleri Müdürlüğü işçileri ile Makine Araç Parkı'nda düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Her fırsatta belediye personeliyle bir araya gelen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bu sabah da kahvaltıda Fen İşleri Müdürlüğü işçileri ile buluştu. Makine Araç Parkı'nda düzenlenen kahvaltıda Başkan Acar Ünlü'ye Fen İşleri Müdürü Özgür Han da eşlik etti. İşçilerle sohbet eden Başkan Ünlü, onların sahada yaşadığı sorunları da dinledi.

Yapılacak projelerin hayata geçirilmesinde belediye emekçilerinin payının çok büyük olduğunu söyleyen Başkan Acar Ünlü, "Marmaris'imizin daha yaşanabilir bir şehir olması için hep birlikte nice güzel projelere imza atacağız. Buna yürekten inanıyorum, sizlere bu konuda çok güveniyorum" ifadesini kullandı.

Belediye işçilerinin ekonomik şartlarını daha da iyileştirmek için tüm imkanları kullandıklarını ve çözümler üretmeye gayret gösterdikleri söyleyen Başkan Ünlü, "Hep birlikte Marmaris'e hizmet edip, güzel günleri birlikte yaşayacağız. Bir sorununuz olduğunda bizlere gelebilirsiniz, kapımız sizlere sonuna kadar açık. Gece gündüz, sıcak soğuk demeden verdiğiniz emekleriniz için teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. Öte yandan personel kahvaltılarının diğer birimlerle de devam edeceği belirtildi. - MUĞLA