Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Yerel

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Gazeteciler ve Basın Bayramı\'nı kutladı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak gazetecilerin gününü kutladı.

23.07.2024 16:36  Güncelleme: 16:38
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak gazetecilerin gününü kutladı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınından sansürün kaldırılması nedeniyle kutlanan Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı. Tüm basın emekçilerinin Basın Bayramı'nı kutlayan Ünlü, basının toplumların gelişimi için önemine değindi. Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, "Demokrasinin en önemli unsurlarından biri de kuşkusuz ki basın özgürlüğüdür. Basına uygulanan sansür, baskı ve kısıtlama, halkın da haber alma özgürlüğüne darbe vurmaktadır" diyen Başkan Ünlü, "Basın halk ile yöneticiler arasında bir köprü, kamuoyunun gözü, kulağı, sesidir. Bu nedenle çok önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Özellikle son dönemde sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliğine karşı toplumun doğru ve güvenilir habere ulaşmasında basının varlığı daha büyük önem arz etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Basın, milletin müşterek sesidir" ifadesi de basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu en güzel şekilde açıklamaktadır" dedi.

Ünlü sözlerini şöyle tamamladı; "Bu görevi ilkeli, tarafsız, doğru ve özveriyle yapan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında kolaylık ve basın özgürlüğü için mücadele veren tüm emekçilere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Halkın gerçek ve tarafsız bilgiye ulaşabildiği nice bayramlar diliyorum." - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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