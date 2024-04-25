Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muğla'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muğla'da Ziyaretlerde Bulundu

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muğla\'da Ziyaretlerde Bulundu

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'ı ziyaret etti.

25.04.2024 17:44  Güncelleme: 17:47
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'ı ziyaret etti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü; bugün Muğla'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret eden Ünlü ve beraberindekiler ayrıca Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Belediye Meclis Üyeleri Müjgan Gürgan, Ahmert İnoğlu, İlkay Şimşek, Ahmet Özdemir, Erdem Karaosmanoğlu, Kemal Açar, Erdal Nur, Alara Kargın ile birlikte ilk olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti. Hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Ünlü, "Muğla ve Marmaris için büyük işler yapacağına inandığım Ahmet Başkanımızla omuz omuza çalışacak, kentimizi hak ettiği yere taşıyacağız. 'İşimiz gücümüz Muğla' diyerek çıktığı bu onurlu yolda kendisine ve ekibine üstün başarılar diliyorum" diye konuştu. MBB Başkanı Ahmet Aras da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Hep birlikte Muğla için çalışacağız" ifadesini kullandı.

Başkan Acar Ünlü ve beraberindekiler daha sonra Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'ı ziyaret etti. Muğla'nın tek, Menteşe'nin de ilk kadın belediye başkanı olan Gonca Köksal'ı tebrik eden Başkan Ünlü, "Gonca başkanımız kadınların gücünün temsilcisi olarak Menteşe'de çok başarılı olacak ve önemli işlere imza atacak. Buna inancım tam" şeklinde konuştu. Başkan Ünlü ve meclis üyelerine teşekkür eden Köksal ise Muğla'daki belediye başkanları olarak her zaman yan yana olacaklarının altını çizdi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muğla'daki son ziyaretini Vali İdris Akbıyık'a gerçekleştirdi. Valilik makamındaki ziyarette Başkan Acar Ünlü, Vali Akbıyık'ı Marmaris'e davet etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muğla'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

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