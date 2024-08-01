Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Park Bahçeler Müdürlüğü\'nde çalışanlarla buluştu

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü bugün de Park Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli çalışanlarla buluştu.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Belediye'nin dış birimlerde çalışan personeliyle kahvaltıda bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ünlü, Temizlik, Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün ardından bugün de Park Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli çalışanlarla buluştu. Makine Araç Parkı'nda düzenlenen kahvaltıda Başkan Ünlü, personelle sohbet etti, çalışanların sahada yaşadığı deneyimleri ve talepleri dinledi.

Başkan Ünlü, "Marmaris'imizi güzelleştirmek, nefes alabileceğimiz yeni alanlar oluşturmak ve çocuklarımızın keyifle vakit geçireceği parklar yapmak için durmaksızın çalışan emekçilerimizle güzel bir sabaha merhaba dedik. Sahada yaşadıkları deneyimleri bizlerle paylaşan personelimizle bol bol sohbet ettik. Her şart altında Marmaris için özveriyle çalışıp alın teri döken müdürlük personelimize teşekkür ediyor; çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" derken Park ve Bahçeler müdürlüğü personeli de Başkan Ünlü'ye çiçek hediye etti. - MUĞLA