Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ramazan Bayramı\'nı kutladı

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bir mesaj yayınlayarak vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ramazan Bayramı ile ilgili bir kutlama mesajı yayınladı.

"Bayramlar sevinçlerin, mutlulukların, neşenin en yoğun yaşandığı dönemlerdir" diyen Başkan Ünlü, "Özlediğimiz bayramları yaşamanın, dostlarla kucaklaşmanın, kaybettiklerimizi anmanın, küslükleri bitirmenin zamanıdır bayramlar. Marmaris tarihi için de çok önemli yeri olan bayramlar birlik ve beraberliğin sembolüdür. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

31 Mart seçimlerinden sonra Marmaris'te yeni bir dönemin başladığını ifade eden Başkan Acar Ünlü, "Sevgiyle, saygıyla ve hoşgörüyle hareket edecek; hep birlikte el ele vererek Marmaris'imizi hak ettiği yere getireceğiz. Kardeşliğin, barışın ve huzurun hakim olduğu bir Marmaris inşa edeceğiz" ifadesini kullandı.

Öte yandan bayramla ilgili tüm hazırlıkları tamamladıklarını da dile getiren Ünlü, hem Marmaris sakinlerinin hem de tatile gelen vatandaşların huzur ve güven içinde, rahat bir bayram geçirmesi için belediye ekiplerinin teyakkuzda olacağının altını çizdi. - MUĞLA