Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Sahipsiz Hayvanlara Sahiplenme Çağrısında Bulundu

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Sahipsiz hayvanlar yasa tasarısına değinen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü; "Esasında bizim sokaktaki patili dostlarımıza sıcak bir yuva sağlamamız gerek" diyerek vatandaşlara sahiplenme çağrısında bulundu.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, toplumda büyük tartışmalara neden olan 'sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa tasarısı' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yönetici olarak kentte yaşayan her canlının hakkını korumakla yükümlü olduklarına dikkat çeken Başkan Ünlü, son yaptığı açıklamada vatandaşlara sahipsiz hayvanları sahiplenme çağrısında bulundu.

"Tek istekleri sıcak bir yuva"

Sorunun çözümünün aslında daha çok sahiplendirmeden geçtiğini ifade ede Başkan Acar Ünlü, sokak hayvanlarına bakım, tedavi, kısırlaştırma ve geçici barınma hizmeti veren Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nin yılın ilk 6 ayında 123 köpeği yeni yuvasına kavuşturduğunu belirterek, "Burada patili dostlarımıza bizde bulundukları geçici sürede çok iyi bakıyoruz. Ama esasında onların en önemli ihtiyacı sıcak bir yuva. Aslında sahipsiz hayvan sorununun da temel çözümü bu canlara yeni yuvalar bulmak. Ben tüm vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunuyorum, gelin can dostlarımıza evlerinizin kapısını açın. Bakımevimizi ziyaret ederek canlarımızla tanışın, ömürlük bir dost edinin, bu eşsiz sevgiyi ve sadakati tadın" dedi. - MUĞLA