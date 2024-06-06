Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türkiye Belediyeler Birliği'nde görev yapacak

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) görev yapacak.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Olağan Meclis Toplantısı 5 Haziran Çarşamba günü Ankara'da yapıldı. Toplantıya büyükşehir, il ve nüfusu 100 binin üzerinde olan belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri katıldı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de katılım sağladığı toplantıda; 2023 yılı bütçe kesin hesabının görüşülmesinin ardından birlik bünyesindeki komisyonların seçimleri yapıldı. Açık oylama usulüyle gerçekleştirilen seçimlerde Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu üyesi seçildi.

Komisyon seçimlerinin ardından Birlik Başkanlığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yarıştı. 765 delegeden 515'inin oyunu alan Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi.

Konuyla ilgini sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Acar Ünlü adil, şeffaf ve demokratik bir yönetim anlayışına vurgu yaparak "Türkiye Belediyeler Birliği'nin bugün yapılan seçimlerinde Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu üyeliğine seçildim. Bu vesileyle yeni dönemde ülkemizin her köşesine hizmet götürme aşkıyla adil, şeffaf, demokratik bir anlayışla çalışacağına inandığım, TBB Başkanlığına seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu gönülden tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Tüm ülkemize ve yerel yönetimlerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - MUĞLA