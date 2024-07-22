Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut'u ağırladı - Son Dakika
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Yerel

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut'u ağırladı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut\'u ağırladı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut'u makamında ağırladı. Ziyarette yerel basının sorunları ve ekonomik zorluklar konuşuldu.

22.07.2024 15:33  Güncelleme: 15:34
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut makamında ağırladı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yü ziyaret etti. Federasyon ve cemiyet yöneticileri de ziyarete katıldı. Ziyarette yerel basının sorunları konuşulurken Federasyon Genel Başkanı Karaca, yenilenen Basın İlan Yasası ve son çıkan kamuda tasarruf tedbirleriyle yerel basının ekonomik anlamda zor günler yaşadığını belirtti. Marmaris'i sık sık ziyaret ettiklerini de söyleyen Genel Başkan Yılmaz Karaca, Marmaris Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi. Belediye Başkanı Acar Ünlü de yerel basının önemine vurgu yaparken, basın mensuplarının eleştirirken de basın meslek kurallarına uygun hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut'u ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut'u ağırladı - Son Dakika
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