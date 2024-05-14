Marmaris Belediye Başkanı Kadınların Spor Etkinliğine Katıldı - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Kadınların Spor Etkinliğine Katıldı

Marmaris Belediye Başkanı Kadınların Spor Etkinliğine Katıldı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Belediye'nin ücretsiz olarak düzenlediği sabah sporuna katılan kadınların davetlisi olarak Yüzme Eğitim Merkezi'ndeki kahvaltıya katıldı.

14.05.2024 12:31  Güncelleme: 12:33
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Belediye'nin ücretsiz olarak düzenlediği sabah sporuna katılan kadınların davetlisi olarak Yüzme Eğitim Merkezi'ndeki kahvaltıya katıldı.

Marmaris Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün sağlıklı ve zinde yaşam için kadınlara yönelik düzenlediği ücretsiz sabah sporu Ekim ayından bu yana Yüzme Eğitim Merkezi'nde devam ediyor. Spor eğitmeni Deniz Tünay eşliğinde ücretsiz olarak düzenlenen derslere katılan kadınlar, kursların tamamlanacağı yaz sezonu öncesi bir kahvaltı organize ederek Belediye Başkanı Acar Ünlü'yü ağırladı. Kadınların, evlerinde yaptıkları yiyecekleri ikram ettikleri kahvaltı keyifli bir ortamda gerçekleşti.

Marmaris'in spor için çok elverişli bir kent olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Yaz, kış yüzebildiğimiz bir coğrafyada yaşıyoruz. Sahil bandında da kilometrelerce yürüyüp, koşabiliriz. Böyle bir memleket gerçekten yok. Bu anlamda yaptığımız şeyleri sürdürebilmemiz için hepimizin Marmaris'e sahip çıkması lazım" diyerek konuşmasını sürdürdü.

Bisiklet yollarının daha çok denetlenmesini isteyen bir kursiyerin talebi üzerine Başkan Ünlü, denetimlerin arttırılacağını ancak sorunun asıl çözümünün vatandaşların bu konudaki hassasiyeti ve trafikte birbirlerine göstereceği saygıyla sağlanabileceğini belirtti. Kursiyerler kahvaltı sonunda kendilerine sunulan bu hizmet için Başkan Acar Ünlü'ye teşekkür etti. Bu amaçla TEMA Vakfı'na fidan bağışı yapan katılımcılar Başkan Ünlü'ye bir sertifika hediye ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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