Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay\'dan 8 Mart Kadınlar Günü Mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Oktay mesajında "Kadınlara yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve şiddet içeren uygulamalar sona erdirildiğinde, geleceğe daha güvenle bakacağımız unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Oktay'ın mesajı şöyle;

"Türk kadını, tarihimizin en eski dönemlerinden bu yana toplumsal hayatın içinde başrol oynamış, kendilerine ihtiyaç duyulan her dönemde hiçbir şeyden kaçınmayarak, fedakarlıkların en yücesini yapmıştır. Bilindiği üzere insan hakları temelinde bütün insanlar özgür ve haklar bakımından eşit doğarlar. ve yine bu haklar temelinde hiçbir insana ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi olgular nedeniyle bir ayrım uygulanamaz. Ancak ne var ki, son yıllarda ülkemizde kadına karşı şiddetin, kadın cinayetlerinin sayısı giderek ürkütücü boyutlara ulaşmaktadır. Üstelik bu cinayetlerin faillerinin eski eşler, kardeşler ve yakın akrabalar olması daha da dehşet vericidir. Kadınlarımızın maruz kaldığı tüm bu olumsuzluklar en yalın haliyle insan hakları ihlalidir. Kadınlara yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve şiddet içeren uygulamalar sona erdirildiğinde, geleceğe daha güvenle bakacağımız unutulmamalıdır. Bu kente, bu ülkeye, bu dünyaya emek veren, can veren, yaşatan, üreten tüm kadınlarımızın haklı mücadelelerinin her zaman yanında olduğumuzun bir kez daha bilinmesini isterim. Varlıkları ve dünyaya kattıkları ile yaşamın vazgeçilmez bir rengi olan, her daim yan yana, omuz omuza yürüdüğümüz tüm kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyor, hepsine özgür ve mutlu bir yaşam diliyorum." - MUĞLA