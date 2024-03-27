Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık\'ı ziyaret etti

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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası Belediye Başkanlığı görevini yeni seçilecek yönetime devir edecek olması nedeniyle Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Mehmet Oktay; "Muğla Valimiz Dr. İdris Akbıyık'a ayrım gözetmeksizin tüm Muğla'ya ve Marmaris'e yaptığı hizmetler için saygılarımı sunuyor, nazik misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Akbıyık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Oktay'a Marmaris'e vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve bundan sonraki yaşantısında sağlık ve başarı dileklerinde bulundu. Ziyarette Başkan Mehmet Oktay günün anısına Vali Dr. İdris Akbıyık'a hediye takdiminde de bulundu. - MUĞLA