Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Sevgi Yolunda Esnaf Ziyaretleri Yaptı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yılın son mesai gününü esnaf ziyaretlerine ayırdı. Sevgi Yolunda faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Oktay, herkese mutlu bir yıl diledi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Muğla CHP İl Başkanı Zekican Balcı, CHP İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ile birlikte Tepe Mahallesi Sevgi Yolu üzerinde yer alan esnafları dolaştı. 2023 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, esnaflara ve çalışanlarına güzel bir yıl geçirmeleri dileklerini ileten Oktay, vatandaşlarla da sohbet etti.

Marmaris'in en yoğun noktalarından biri olan Sevgi Yolu'nda hem esnafla hem de vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Başkan Oktay "2023'ün son günlerinde esnafımızı ziyaret ederek onlara hayırlı işler diledik. Yeni yıllarını kutladık. Umarım 2024 hem ilçemiz hem de ülkemiz için çok güzel bir yıl olur" şeklinde konuştu. - MUĞLA