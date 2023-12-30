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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Sevgi Yolunda Esnaf Ziyaretleri Yaptı - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Sevgi Yolunda Esnaf Ziyaretleri Yaptı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yılın son mesai gününde Sevgi Yolunda faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek herkese mutlu bir yıl diledi. Oktay, esnafa güzel ve bol kazançlı bir yıl geçirmeleri dileklerini iletti ve vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Oktay, 2024'ün hem ilçe hem de ülke için güzel bir yıl olmasını temenni etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Sevgi Yolunda Esnaf Ziyaretleri Yaptı
30.12.2023 - 16:46,
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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yılın son mesai gününü esnaf ziyaretlerine ayırdı. Sevgi Yolunda faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Oktay, herkese mutlu bir yıl diledi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Muğla CHP İl Başkanı Zekican Balcı, CHP İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ile birlikte Tepe Mahallesi Sevgi Yolu üzerinde yer alan esnafı dolaştı. 2023 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, esnafa güzel ve bol kazançlı bir yıl geçirmeleri dileklerini ileten Oktay, vatandaşlarla da sohbet etti.

Marmaris'in en yoğun noktalarından biri olan Sevgi Yolu'nda hem esnafla hem de vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Başkan Oktay "2023'ün son günlerinde esnafımızı ziyaret ederek onlara hayırlı işler diledik. Yeni yıllarını kutladık. Umarım 2024 hem ilçemiz hem de ülkemiz için çok güzel bir yıl olur" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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